В Сочи на электронных табло появится статистика по ДТП – в назидание водителям

В Сочи на электронных табло появится статистика аварийности. Информация будет размещаться вдоль федеральных трасс.

Как уточняет пресс-служба ФКУ «Черноморье», нововведение должно заставить водителей лишний раз задуматься о последствиях правонарушений.

Отмечается, что в 2024 году на подведомственных «Черноморью» трассах значительно возросло количество аварий с тяжелыми последствиями, в том числе с летальным исходом.

Самая острая ситуация – на трассах А-147 Джубга – Сочи и обоих направлениях трассы А-149 Адлер – Красная Поляна.

Так, с января по 30 июля на А-147 произошло 1391 ДТП, в которых 17 человек погибли и 192 получили травмы. На А-149 зарегистрированы 114 ДТП с четырьмя погибшими и 53 ранеными.

По сравнению с 2023 годом жертв аварий стало на 40% больше. Причиной более чем 60% ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения.

« Три основные группы нарушений – это столкновение (в том числе связанные с выездом на встречную полосу движения), съезд с дороги (часто со столкновением с препятствием) и нарушения с участием пешеходов (в том числе на средствах индивидуальной мобильности)», – отмечается в сообщении ведомства.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube