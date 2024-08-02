Сочи в августе планирует принять миллион гостей

В августе власти Сочи рассчитывают принять в более 1 миллиона гостей. Прогноз турпотока и работу основных курортных отраслей обсудили на заседании оперштаба под председательством заместителя главы Сочи Олега Бурлева.

Сообщается, что с начала года курорт принял уже более 4,5 миллионов человек. Единовременно на курорте по состоянию на 1 августа находятся свыше 206 тысяч отдыхающих. Средняя загрузка средств размещения города достигла 91%. На 79% заполнены отели в горах. Специалисты с начала года отобрали более 3,7 тысяч проб воды для проверки качества.

Как говорят местные власти, аэропорт Сочи в сутки обслуживает 62 тысячи пассажиров. Городской оперативный штаб работает на протяжении всего сезона и объединяет представителей всех ресурсоснабжающих предприятий, правоохранительных органов, крупных транспортных и природных объектов.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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