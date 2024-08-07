В Сочи мужчина пришел в гости к другу и забил насмерть его соседа

Полиция Сочи разыскивает мужчину, который в ходе конфликта забил насмерть соседа своего друга. Как сообщает пресс-служба УВД по Сочи, разыскивается Оганнес Карапетян. Исходя их оперативных данных, мужчина пришел в гости к своему другу, владельцу мясного магазина. Друг пожаловался, что уже долгое время не может решить вопрос с соседом-фармацевтом о праве собственности на общий дворик. Оганнес решил помочь другу по-своему: он избил соседа-аптекаря до смерти, а затем скрылся.
Полиция Сочи просит помочь в розыске Карапетяна. Вот его приметы: на вид ему 35-40 лет, он худощавого телосложения и кавказской внешности. Его рост составляет примерно 172-175 сантиметров, волосы тёмные, а нос с горбинкой. Глаза карие.
Еполиция просит сообщил о том, где находится разыскиваемый, по телефонам: 8-989-127-77-02 или 8 (862) 269-22-00.
Сочи, Елена Васильева
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