Жителей Краснодара пугают в соцсетях атаками БПЛА

Жители Краснодара с утра получают в социальных сетях сообщения о скором налете на город БПЛА.

Мошенники рассылают по пабликам мессенджеров скриншот, на котором якобы официальный канал МЧС предупреждает об атаке беспилотников. В фейковом сообщении людей призывают пройти в укрытие до сигнала отбоя тревоги.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что рассылаемое в мессенджерах предупреждение об атаке БПЛА на Краснодар – это фейк. В ведомстве напомнили, что ссылки на официальные каналы службы указаны на сайте МЧС.

Краснодар, Едена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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