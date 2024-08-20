В Краснодаре крановщик сорвался с лестницы и разбился

В Краснодаре крановщик сорвался с высоты и разбился насмерть. Как сообщают СМИ, несчастный случай произошел накануне на строительной площадке в районе улицы Кирилла Россинского.

Предварительно, 26-летний крановщик после смены спускался с крана, но на втором ярусе сорвался вниз. Мужчина получил тяжелые травмы, но его коллеги сообщали, что на момент падения он был еще жив – у него прощупывался пульс.

Однако приехавшие врачи скорой помощи не успели спасти пострадавшего и только констатировали его смерть. Очевидцы отмечают, что коллеги не хотели оказывать молодому человеку помощь и скорую вызвали только спустя время, сообщает «Кубань 24».

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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