В Сочи возбудили уголовное дело о жесткой посадке самолета «Смартавиа»

В Сочи возбуждено уголовное дело о жесткой посадке самолета «Смартавиа». Инцидент произошел 18 августа.
Боинг 737-89P авиакомпании Смартавиа, следовавший по маршруту «Санкт-Петербург – Сочи» дважды допустил касание ВПП задней частью фюзеляжа. Экипаж и пассажиры самолета не пострадали.
Следователь осмотрел воздушное судно, чтобы установить характер повреждений и размера причиненного ущерба. Назначили необходимые экспертизы, выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление причин, условий и обстоятельств авиационного происшествия, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пилот самолета Санкт-Петербург – Сочи со 189 пассажирами на борту пытался посадить судно, но из-за перегрузки оно просело и содрало о взлетно-посадочную полосу обшивку днища. На кадрах с места происшествия видно, что на хвосте самолета сошла краска, обшивка местами отошла.
Сочи, Елена Васильева
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