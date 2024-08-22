Мужчина привез в Сочи героин в носках

В Сочи правоохранители нашли в носках у приезжего мужчины очень большую партию героина.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю,

во время оперативных мероприятий правоохранители задержали 45-летнего мужчину. В жилье, которое он снимал, был проведен обыск, в результате которого был обнаружен героин с примесями иных запрещенных средств. Общий вес изъятого наркотика превысил 700 г. Так же в квартире нашли электронные весы и упаковочный материал. Наркотик мужчина хранил в носках и планировал распространить на территории города-курорта.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело покушении на распространение наркотиков. На время следствия подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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