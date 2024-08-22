Трагедия в отпуске – ребенок упал с обрыва и погиб во время экскурсии по Абхазии

В Абхазии в Рицинском национальном парке 21 августа погиб ребенок из России.

Как сообщают местные СМИ, семья из Нижнего Новгорда отправила в соседнюю республику на экскурсию.

Директор Рицинского национального парка Адамур Багателия рассказал, что за несколько минут до трагедии семья остановилась на обочине дороги, чтобы сделать фото на фоне Кавказских гор. Стоянка экскурсионного транспорта в этом месте запрещена, уточнил он. Восьмилетний мальчик забрался на большой камень, не удержал равновесие и сорвался вниз. Его тело из воды достали сотрудники заповедника.

«Мальчик был с родителями и четырехлетним братом. Он упал с обрыва в озеро с высоты около 40 метров. Инспектора национального парка подплыли на лодке к месту происшествия и достали его с трехметровой глубины без признаков жизни»,– прокомментировал Багателия.

Погибшего доставили в морг Сухумской больницы. Дирекция Рицинского национального парка обещает взять на себя расходы по доставке тела мальчика на родину. Кроме того, парк окажет семье материальную помощь в размере 500 тысяч рублей, сообщает Sputnik Абхазия.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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