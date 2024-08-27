Сочи снова затопило

В Сочи устраняют последствия очередного ливня7 кануне основной удар стихии приняли на себя Хостинский и Адлерский районы.

По данным МЧС, от жителей поступили 13 сообщений о подтоплениях на территории пяти многоквартирных и восьми – частных домов. Подтопило несколько улиц и придомовых территорий, вода в дома не заходила. После того, как ливень прекратился, вода сошла.

Ливневые стоки подтопили одну полосу по направлению в Сочи на 201 км трассы А-147 Джубга – Сочи». Сотрудники ГИБДД организовали дежурство, дорогу перекрывать не стали. Коммунальщики расчистили ливневую канализацию, после чего вода с трассы сошла.

На подъезде к селу Красная Воля сошла грязекаменная масса объемом около 100 куб. метров на дорогу местного значения. Дорогу уже расчистили.

Сейчас дождь в Сочи прекратился. На местах работают мониторинговые группы от администраций внутригородских районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Аэропорт Сочи не смог из-за ливня принять 8 самолетов, они ушли на запасные аэродромы в Грозный и Минеральные Воды.

По данным мэрии города-курорта, уровень воды в реках Сочи не приближался к неблагоприятным отметкам.

Повреждений инфраструктуры нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube