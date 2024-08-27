Сочинские помойки облюбовали огромные американские тараканы

В Сочи на помойках начали находить больших тараканов. Видео на эту тему расходятся по сети Интернет. В центре города насекомые размером с палец вылезали из канализационных люков, рядом с мусорными контейнерами и появлялись на плитах.

Кадры с тараканами вызвали переполох в соцсетях, но не среди местных жителей. Журналисты «Кубань 24» решили узнать, что же это за насеконые и как они попали в Сочи.

«На данном видео изображены тараканы, относимые к виду «Американский таракан». Они населяют канализации, подвалы жилых домов, а в природе встречаются редко. В качестве средств борьбы с ними используются септициды – химические и бактериальные», – рассказывает доцент кафедры зоологии КубГУ Владимир Гладун.

Избавиться от этих насекомых практически невозможно из-за огромных колоний в канализации.

«Для устранения проблемы с избыточным количеством насекомых либо иных вредителей жильцам многоквартирного дома необходимо обратиться в ТСЖ либо в управляющую компанию. Достаточно обращения всего одного жильца дома, чтобы УК либо ТСЖ были обязаны предпринять какие-либо меры», – говорит юрист Межрегионального юридического центра Мария Бакатова.

По закону, также раз в год проводится обязательная дезинсекция в рамках договора с управляющей компанией.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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