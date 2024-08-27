Мэр Сочи рассказал о залповом ливне, накрывшем город

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказа о последствиях залпового ливня, накрывшего вечером и ночью город-курорт.
По итогам непогоды, больше всего осадков выпало в Хостинском районе – 125 мм.
По словам Прошунина, после полуночи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы в Хостинском районе. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях, пояснил Андрей Прошунин в своем тг-канале. По словам чиновника, спасатели и спецтехника (60 человек и 38 единиц техники) над устранением последствия непогоды работали всю ночь. Сейчас коммунальщики устраняют наносы на локальных участках в Хосте. В селе Красная воля оползень на дороге ликвидировали к 4:00. Мэр Сочи подчеркнул, что вся инфраструктура работает штатно, на курорте установилась хорошая погода.
Сочи, Елена Васильева
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