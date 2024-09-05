На трассе Джубга – Сочи в ДТП пострадали сразу пять человек, в том числе дети

Крупное ДТП, в котором пострадали сразу пять человек, двое из которых – дети, произошло утром 5 сентября на федеральной трассе Джубга – Сочи в Лазаревском районе.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Краснодарского края, по предварительным данным водитель автомобиля Evolute, поворачивая налево, столкнулся с обгонявшей его по встречной полосе и нарушающей ПДД «Ладой».

От удара отечественная легковушка изменила траекторию движения и врезалась в металлический отбойник.

В результате ДТП травмы получили водители обоих машин. Также пострадали трое пассажиров «Лады», в том числе двое детей.

По факту ДТП проводится проверка.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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