В Сочи на «дереве счастья» появились плоды

В Сочи в парке «Дендрарий» на камптотеке заостренной появились плоды, напоминающие связки маленьких зеленых бананов. Найти дерево можно справа от фонтана «Сказка», сообщили в Сочинском национальном парке.

Плоды «дерева счастья» достигают 3,5 сантиметров в длину и содержат по одному семени. С приходом осенней прохлады ярко-желтые плоды начнут постепенно опадать с веток. Вскоре листья дерева также приобретут желтый оттенок.

В 20 веке ученые обнаружили, что растение содержит вещество камптотецин, которое обладает противоопухолевыми свойствами. С тех пор «дерево счастья» стали использовать в лечении некоторых агрессивных видов рака.

Родиной растения является Китай. В народной медицине листья, кору и плоды дерева использовали для лечения простуды, псориаза, заболеваний печени и желудка. Из древесины также изготавливали бумагу, спички и доски для рисования, сообщают «Вести-Сочи».

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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