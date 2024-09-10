В Сочи ожидается очень сильная жара

По сообщению синоптиков, днем и вечером 11 сентября на территории города и ФТ «Сириус» ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36...+37°С.

Жителям и гостям курорта при выходе на улицу рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на открытом солнце.

Лицам, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выходов на улицу. При необходимости выйти – надевать головной убор, иметь при себе медикаменты. По возможности чаще принимать водные процедуры.

Также гражданам рекомендовано воздержаться от употребления алкогольных напитков и купания в водоемах в нетрезвом виде.

На курорте усилен контроль за состоянием пожарной безопасности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор запрещено.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube