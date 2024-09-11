Мэрия Сочи намерена привести в порядок подземные переходы к пляжам

В мэрии Сочи совместно с РЖД намерены привести в порядок подземные пешеходные переходы, ведущие к пляжам курорта.

Вопрос по их обустройству становится актуальнее с каждым годом – ввиду возрастающего туристического потока. К некоторым пляжам попасть – кроме как через переходы – другой возможности нет.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, в мэрии прошло совещание, в котором приняли участие сотрудники администрации курорта, представители региональных структур РЖД, а также главы внутригородских районов по видеоконференцсвязи.

«С учетом ежегодного роста турпотока все большую актуальность приобретает содержание подземных проходов к пляжам. Значительное количество существующих переходов под железной дорогой – технические, не предназначенные для пешего перемещения большой массы людей. Однако множество пляжей, особенно в Лазаревском районе, не имеют других точек входа. Сегодня договорились с представителями РЖД и районных администраций комплексно проработать вопрос надлежащего содержания железнодорожных проколов. Наша задача – обеспечить удобные, а главное безопасные маршруты для прохода к береговой полосе», – подчеркнул заместитель главы курорта Вячеслав Бауэр.

Ввиду интенсивного использования подземных пешеходных переходов для прохода к пляжным территориям получено согласие представителей Сочинской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» о рассмотрении вопроса о дополнительных ремонтных работах в части содержания железнодорожных проколов на период летнего курортного сезона.

Также по итогам совещания принято решение о проведении комплексного обследования пешеходных переходов при участии сотрудников РЖД, специалистов районных администраций и отраслевых подразделений администрации города на предмет установления принадлежности незаконно размещенных торговых точек. В ресурсоснабжающие организации города будет направлен запрос о необходимости отключения выявленных незаконных объектов от городской сети коммуникаций.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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