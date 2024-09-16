Азовское море обмелело из-за ветра

МЧС объявило штормовое предупреждение о понижении уровня воды в Азовском море на территории Краснодарского края.

По данным синоптиков, в Таганрогском заливе северо-восточной части Азовского моря – в районе Ейска, станицы Должанской и Приморско-Ахтарска – произошел сгон воды из-за сильного ветра. В связи с этим, спрогнозировали понижение уровня воды в Азовском море до неблагоприятных отметок и ниже.

Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности. При сильном ветре лучше оставаться в помещении, с лоджий и балконов следует убрать все незакрепленные предметы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ейск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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