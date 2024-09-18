В Сочи от гриппа прививают прямо на улице

В Сочи в мобильном пункте вакцинации можно привиться от гриппа.

Как сообщает администрация города, на сегодняшний день в поликлиниках курорта уже 34 тысячи жителей получили свои прививки, теперь вакцину можно получить и на улице. Привиться здесь может любой желающий. Для этого необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Перед вакцинацией терапевт проводит осмотр и принимает решение о том, можно ли делать прививку в данный момент. Вакцинация проводится только при отсутствии медицинских противопоказаний. Если погода будет благоприятной, мобильный пункт вакцинации будет работать до середины октября.

Сезонная вакцинация против гриппа проводится бесплатно – ставится препарат «Совигрипп», которая обладает высокой эффективностью. Уже через месяц после вакцинации формируется стабильный иммунитет, который будет защищать вас в течение года.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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