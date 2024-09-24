На Сочи идет мощный циклон – ожидается сильный ветер, шторм, сильные дожди

На Сочи идет мощный циклон со стороны моря. Ожидается, что он выйдет на сушу в промежуток между 18 и 23 часами по местному времени. Пик шторма ожидается днем 25 сентября. В Сочи и на федеральной территории «Сириус» прогнозируются очень сильные дожди.

В связи с ожидаемой непогодой мэр Сочи Андрей Прошунин провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как написал чиновник в своем тг-канале, в районах и на предприятиях сформированы аварийные бригады: к незамедлительным действиям готовы порядка 900 человек и 380 единиц техники. «Важнейшая задача коммунальщиков – уже сейчас подготовить системы ливнеотведения к возможному резкому напору воды и создать условия для безопасной работы объектов жизнеобеспечения, социальных учреждений», – отметил глава курорта.

Мэр Сочи также поручил сотрудникам дорожных служб обеспечить работу транспортной инфраструктуры. Кроме того, Андрей Прошунин поручил ограничить передвижение людей и транспорта по необорудованным переходам через реки и ручьи и организовать мониторинг русел рек.

В ближайшие дни в Сочи могут работать сирены оповещения о ЧС. На случай если потребуется эвакуация, администрация Сочи готовит пункты временного размещения.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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