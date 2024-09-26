Арестованный бывший мэр Сочи просит вернуть его на СВО

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, арестованный за растрату и присвоение денежных средств, прости вернуть его в зону СВО.

По словам адвоката экс-мэра Сергея Гусева, в суд предоставлены все документы, подтверждающие участие Копайгородского в СВО.

«Алексей Сергеевич заявил, что желает, чтобы его отправили в его боевое подразделение, чтобы он продолжал проходить там воинскую службу», – сказал Гусев.

Он также заявил, что Минобороны предоставило в суд сведения о том, что Копайгородский – боец воинской части, сообщает РИА «Новости».

Другой адвокат, Константин Трапаидзе, добавил, что супруга арестованного также находится в зоне СВО и выполняет «свой гражданский патриотический долг.

Напомним, что Алексей Копайгородский ушел с поста главы города-курорта в мае текущего года, а в сентябре стало известно, что он отправился добровольцем на СВО. Накануне Копайгородского задержали и привезли в суд. Тогда же стало известно, что бывший чиновник подозревается в крупных финансовых преступлениях. В деле экс-мэра есть и другие подозреваемые. В отношении бывшего заместителя главы курорта Олега Бурлева прокуратура проводит проверку после жалоб представителей турбизнеса. Сообщалось, что экс-заммэра установил контроль над экскурсионным бизнесом на курорте. Дома у него и руководителя Хостинского района города Ивана Савина прошли обыски. Следователи изъяли в квартирах и домах фигурантов документы, компьютерную технику и носители информации. Дело расследует центральный аппарат СК, сообщает портал «Кубань 24».

Копайгородского арестовали до 18 ноября.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube