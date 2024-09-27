Арестованного бывшего мэра Сочи проворят на другие преступления, помимо растраты

Арестованного экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого подозревают в растрате в особо крупном размере, проверят на причастность к другим преступлениям.

Об этом 27 сентября сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС, у следствия есть все основания полагать, что Копайгородский причастен к другим преступлениям, сейчас эта информация проверяется. В случае подтверждения ему будут предъявлены новые обвинения.

Напомним, что Копайгородского задержали 25 сентября в зоне проведения СВО, куда он ушел добровольцем после увольнения в мае с поста главы города-курорта. Бывшего чиновника этапировали в Москву и там арестовали до 18 ноября.

Копайгородскому вменяется хищение на 3,7 млн рублей, вину по предъявленному обвинению он не признает.

Помимо Копайгородского, правоохранительные органы проверяют на причастность к противоправной деятельности и других сочинских чиновников.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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