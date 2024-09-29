В Сочи разгар бархатного сезона – температура воды 25 градусов

В Сочи разгар бархатного сезона, днем воздух прогревается до 27 градусов, вода уверено держится на отметке в 25 градусов. Такой же показатель отмечается в Туапсе. А в таких городах, как Геленджик и Новороссийск, температура морской воды держится на уровне около +24 градусов. В Анапе температура воды колеблется в пределах 23-24 градусов выше ноля.

Что касается побережья Азовского моря, то там температура воды значительно холоднее – речь идет о 17-18 градусах в Ейске и Темрюке.

По данным Росгидромета, хорошая погода в Краснодарском крае будет держаться до середины следующего месяца, что означает, что поток туристов на побережье Краснодарского края будет сохраняться.

Отметим, что спрос на гостиницы в город на будущую зиму в Сочи превышает показатели прошлого года на 15 процентов. Прогнозируется высокий сезон.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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