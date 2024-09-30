Следственный комитет проверит детский лагерь под Туапсе, где один ребенок сильно травмировался, а второй погиб

Следственный комитет проведет проверку в детском лагере в Туапсинском районе, где случилось сразу два ЧП за последние два месяца.

В честности, председателю СК России Александру Бастрыкину обратилась за помощью жительница Карелии. Она рассказала, что ее дочь отдыхала в августе в этом лагере и упала с двухъярусной кровати, на которой не было бортов безопасности. В результате происшествия у ребенка были диагностированы переломы. Женщина отметила, что сотрудники лагеря своевременно не доставили пострадавшую в больницу, а также не сообщили матери о произошедшем.

Сообщается, что в сентябре в этом же лагере во время купания в бассейне утонула другая девочка. По этому поводу Бастрыкин также затребовал у руководителя краевого ведомства Андрея Маслова доклад о промежуточных результатах проводимой проверки, сообщает информационный центр СК России.

Напомним, девочка из Карелии отдыхала в детском лагере в Туапсе. Утром 11 сентября, купаясь в бассейне с группой детей под присмотром вожатых, она стала захлебываться. Ребенка вытащили из бассейна и стали проводить реанимацию, после чего госпитализировали.

Девочка несколько дней была в реанимации, но спасти ее не удалось.

Туапсе, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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