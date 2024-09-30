Кубань накрыла песчаная буря

Песчаная буря накрыла Кубань. Она началась в Калмыкии еще 28 сентября. На следующий день, 29 сентября, буря прошла Волгоградскую, Ростовскую и Астраханскую области, а также Ставропольский край.

Уже вечером в воскресенье буря добралась до Краснодарского края – сначала ее заметили жители Кавказского района, чуть позже – Белоглинского, Новопокровского, Кущевского и Тихорецкого, сообщают новости «Кубань 24».

Утром 30 сентября буря накрыла и кубанскую столицу. На дорогах была плохая видимость, жителям и гостям города рекомендуют не выходить на улицу – там тяжело дышать, песок может попадать в глаза.

По информации синоптиков, в порывах скорость ветра на юге России достигает 16-21 м/с, а в отдельных районах разгоняется до 23-28 м/с.

«Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли, частиц почвы, песчинок в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен и даже десятков метров», – пишут «Метеовести».

По данным сервиса accuweather, загрязнение воздуха достигло высокого уровня. Такое загрязнение может быть небезопасным для людей с повышенной чувствительностью.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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