Высокопоставленного кубанского МЧСника обвиняют в попытке убийства и поджогах машин

Следстсвенный комитет России предъявил обвинения бывшему заместителю начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко.

Экс-замглавы МЧС Кубани обвиняется в организации поджогов авто, принадлежащих семье его бывшего подчиненного, а также в попытке убийства потерпевшего.

Главное следственное управление СК РФ объединило в одно производство уголовные дела в отношении Симоненко и трех его возможных сообщников. Дело в отношении исполнителей преступлений суд вернул прокурору, так как в действиях фигурантов нашли признаки более тяжких преступлений. Они дали показания против Симоненко.

«Полковник Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и покушения на совершение поджогов автомобилей», – говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура также ходатайствует в суде о конфискации незадекларированного имущества Сергея Симоненко и его родственников общей стоимостью не менее 276,3 млн рублей и денежных средств на счетах в сумме 120 млн рублей. По данным надзорного ведомства, стоимость активов экс-замглавы МЧС Кубани не соответствует доходам его самого и его семьи, пишет «Ъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Басманный суд Москвы продлил арест замначальника ГУ МЧС Кубани Симоненко до 4 ноября.

Полковника Сергея Симоненко задержали 1 августа на рабочем месте. После доследственной проверки в отношении него возбудили уголовное дело.

В ходе расследования установили, что на банковских счетах замначальника и его близких родственников хранится 250 млн рублей. Помимо этого, в их собственности числятся 50 объектов недвижимости, включая жилые помещения и офисы. Дополнительно выявили, что в распоряжении Симоненко и его родственников имеется более 20 авто.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube