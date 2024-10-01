Над Черным морем формируется циклоническая депрессия

1 октября 2024 года над акваторией Черного моря формируется циклоническая депрессия.

В связи с этим на территорию Краснодарского края будут поступать очаги дождевых облаков, местами в сопровождении гроз, и более холодные воздушные массы, отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха – +21…23 °С. Ветер восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», – написал Леус в Telegram.

Специалист добавил, что в среду, 2 октября, в крае местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха днем достигнет +21…23 °С.

Как сообщалось ранее, 1 и 2 октября побережье Краснодарского края ждут ливни, дожди, сильный ветер. Непогода продержится до середины недели. На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем. В связи с этим в крае объявили штормовое предупреждение.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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