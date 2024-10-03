Жительница Краснодарского края угощала наркотиками своего несовершеннолетнего сына и дочь подруги

Краснодарский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу жительницы Никопольского района края, которая кормила наркотиками несовершеннолетних детей.

В частности, женщина под видом лекарства от зубной боли давала своему 11-летнему сыну мефедрон. Кроме того, она же склоняла его к употреблению наркотиков путем курения через специальное приспособление.

Кроме того, женщина давала наркотики несовершеннолетней дочери своей подруги, при этом описывая ощущения, которые должна испытать девочка.

Суд приговорил женщину к 12 годам колонии общего режима. После оглашения осужденная заявила, что «это еще не конец» и обжаловала приговор.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, сообщает объединенная пресс-служба Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщина отказалась признавать вину на судебном заседании первой инстанции. Однако судье представили доказательства по этому делу. Местную жительницу признали виновной в склонении детей к употреблению наркотиков. Сына осужденной по решению суда передали родственникам под временную опеку.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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