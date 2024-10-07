300 тысяч человек планируют провести Новый год в Сочи

300 тысяч человек планируют провести новогодние каникулы в Сочи. На праздники забронировано уже 40 процентов отелей и гостиниц, сообщил в своем тг-канале мэр курорта Андрей Прошунин.

В праздничные дни ожидается загрузка на уровне более 90%. Между тем, выросла и стоимость зимнего отдыха.

«Цены, по сравнению с прошлым годом, на отели 1, 2, 3 звезды в Красной Поляне, растут примерно на 10-12%, а на отели 4 и 5 звезд – на 20-25%», – сказал вице-президент «Альянса Туристических агентств» Алексан Мкртчян.

По предварительным прогнозам, за 11 праздничных дней горный и прибрежный кластеры примут порядка 300 тыс. гостей.

Официальный старт горнолыжного сезона намечен на начало декабря при условии благоприятной погоды, отмечает «Кубань 24».

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube