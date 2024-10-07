В Сочи сегодня будет плюс 32

В Сочи вернулась летняя жара. По данным синоптиков, в понедельник 7 октября в Краснодарском крае будет ясно и довольно жарко.

В регионе днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой, но в целом погода будет ясной с переменной облачностью с юго-восточным ветром местами с порывами до 12-14 м/с. Днем в отдельных районах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до 27…32°С. На Черноморском побережье днем столбики термометров покажут 23…28°С. На Азовском побережье будет прохладнее 17…22°С.

В Краснодаре 7 октября будет небольшая облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 29…31°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году бархатный сезон на побережье Черного моря продлится дольше, чем обычно. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сейчас прекрасное время для загара – индекс ультрафиолета в настоящее время составляет порядка двух единиц.

В Анапе воскресенье выдалось солнечным и жарким, почти как летом. В соцсетях местные жители поделились кадрами с пляжей Анапы, на которых отдыхают десятки туристов. По словам местных блогеров, температура воздуха к 12:00 достигла отметки +30°С. Температура воды в Черном море у берегов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе и Сочи составляет +22…+23°С.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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