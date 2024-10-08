В новогодние праздники в Сочи запустят два спецсостава – Новогодняя ночь» и «Лыжная стрела»

В новогодние праздники в Сочи запутстя два спецпоезда. Составы «Новогодняя ночь» и «Лыжная стрела» будут ходить в начале января.

«Лыжная стрела» № 926 будет ходить из Ростова-на-Дону через Краснодар в «Розу Хутор». Также поезд будет останавливаться в Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере.

Рейсы будут ходить с 27 по 30 декабря, а также с 1 января по 7 января, расписание пока разрабатывают.

У поезда «Новогодняя ночь» более короткий маршрут – он будет ходить из Сочи в «Розу Хутор». Выедет он вечером 31 декабря, остановки – в Хосте и Адлере. В горы туристический поезд прибудет в 21:50, обратно выдвинется 1 января в 3:00.

Туристический поезд «Сочи» выйдет в праздничные рейсы со 2 по 7 января – он будет ходить между курортами России и Абхазии вдоль Черного моря, говорится на сайте РЖД.

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Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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