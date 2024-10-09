В Сочи пропала бывшая обладательница самых больших губ в России

В Сочи пропала Кристина Кожевникова, также известная как Кристина Рэй. В социальных сетях ее называли обладательницей титула «Самые большие губы в России».

О пропаже 35-летней Кристины стало известно 8 октября. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края, с 28 сентября местонахождение девушки родным неизвестно.

В день пропажи Кристина была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки. Рост пропавшей 182 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза зеленые.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Кристины Кожевниковой, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52.

Кристина Рэй раньше была обладательницей титула «Самые большие губы в России». Девушка сделала несколько пластических операций, несколько раз в год увеличивала губы, в результате чего они стали очень полными. После еще нескольких операций девушка вернулась в прежней внешности. В последние годы девушка жила в Сочи, работала в салоне красоты.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube