В Черном море у Туапсе нашли большое нефтяное пятно

В море на участке между населенными пунктами Гизель-Дере и Южный обнаружен крупный разлив нефтепродуктов.Как сообщил в своем тг-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко, для ликвидации последствий в Шепсинском сельском поселении введен режим «Повышенная готовность», действует ограничение на посещение береговой линии.

«Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты. Однако источник выявить не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы его найти», – написал Сергей Бойко.

По словам главы муниципалитета, площадь загрязнений на берегу составляет 700 кв. метров. Он добавил, что очистка моря пока невозможна из-за погодных условий – продолжается шторм.

«По воде объем загрязнений, к сожалению, значительно выше, чем на берегу. Ситуация серьезная, несомненно. Делаем все возможное, чтобы ликвидировать пятно и найти виновных в произошедшем», – сказал Бойко.

Южная транспортная прокуратура организовала процессуальную проверку по данному факту. Специалисты отобрали образцы проб морской воды. Также правоохранители проведут проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», – сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Туапсе, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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