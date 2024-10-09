Над югом России пролетел дневной болид

Жители нескольких регионов юга России 9 октября могли наблюдать в небе дневной болид.

По данным метеорологов и астрономов, он наблюдался в 11:40 на астроферме «Астроверты».

«Летел 3 секунды с юга на север на высоте 40 градусов над восточной частью горизонта, параллельно горизонту. Был разноцветный, наблюдалось дробление, видно было обломки около 10 штук. Похож на фейерверк. Звуковых эффектов не было. Скорость средняя, не космический мусор», – сообщает Telegram-канал «Сочи Погода».

Болид могли наблюдать в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье и в Краснодарском крае. Автолюбителям рекомендуют проверить видеорегистраторы, так как они могли зафиксировать это редкое космическое явление, сообщает «Кубань 24».

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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