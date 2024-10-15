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Вторник, 15 октября 2024, 14:57 мск

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Купальный сезон-2024 в Абхазии закрыт официально

15 октября в Абхазии официально закрылся купальный сезон-2024.

Как сообщает Sputnik Абхазия, с сегодняшнего дня все пляжи на территории республики считаются закрытыми. На них уберут ограничительные буи, а спасательные пункты прекратят свою работу.

Согласно информации, предоставленной Государственной инспекцией по маломерным судам, с начала 2024 года в республике произошло 13 инцидентов на воде, в результате которых семь человек погибли, шесть – были спасены.

В указанный период Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) зафиксировала 14 правонарушений, совершённых гражданами, которые управляли маломерными судами.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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