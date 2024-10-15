В Сочи второй раз в году начала цвести слива. Но созреть она не успеет

В Сочи второй раз за год начала цвести слива. На деревьях появились небольшие белые бутоны, на некоторых ветках можно увидеть и распустившиеся цветы. Так как обычно слива осенью не зацветает, растение привлекло внимание сочинцев и отдыхающих, сообщают «Вести-Сочи».

В городе установилась теплая и солнечная погода, поэтому на сливе могут завязаться плоды. Поспеть урожай не успеет – на созревание может уйти как минимум три месяца. Кроме того, с четверга на курорте ожидается похолодание, температура воздуха упадет до +13 градусов.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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