В горах Сочи выпал снег

В Сочи пришло прогнозируемое похолодание. На высоте 2000 метров над уровнем моря выпал первый снег. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», на Красной поляне снегопад начался утром и продолжается до сих пор. Отметим, что по данным метеорологов, с 17 по 20 октября в Краснодарском крае прогнозируется резкое ухудшение погоды, в том числе пойдут дожди и ливни, а в предгорьях – снег с дождем. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Кроме того, во второй половине недели ожидается резкое понижение температуры воздуха – до 10-15 градусов. В горах похолодает до 1-6 градусов выше ноля.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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