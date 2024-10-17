В Краснодаре с туристов будут брать по 100 рублей налога в сутки

Краснодар пополнил список российских городов, где будут брать туристический налог. Ранее о такой мере заявлял Екатеринбург, Владивосток, Камчатка и т.д.

В столице Кубани налог будут взимать с постояльцев отелей, мотелей, гостиниц и хостелов. Сумма составит порядка 100 рублей в сутки, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он напомнил, что с 2025 года федеральный закон позволяет городам вводить туристический налог и заявил, что краевая столица воспользуется этой возможностью.

Краснодар ежегодно посещают более 1 млн туристов, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и на зоны отдыха, которым необходимо постоянное содержание и благоустройство.

«До сих пор развитие города и благоустройство осуществлялись за счет налогов только его жителей. Туристический налог устранит эту несправедливость», – написал Наумов в своем тг-канале. По его подсчетам, в 2025 году в бюджет могут поступить дополнительно больше 94 млн рублей.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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