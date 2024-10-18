Красную поляну вторые сутки засыпает снег

На Красной поляне вторые сутки идет снег. На сегодняшний день высота снежного покрова составляет 10-15 см. Температура воздуха в горах днем не превысила отметку в +1 Цельсия.

Синоптики зафиксировали, что линия снегопада спустилась до 1 тыс. 800 м. Ранее осадки выпали на высоте от 2 тыс. м над уровнем моря.

Напомним, чо до 20 октбяр в Краснодарском крае действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях: ожидаются дожди, ливни, в предгорья – дождь со снегом, туман и ухудшение видимости на некоторых участках до 500-300 метров, температура опустится до ноля в горах и 10-15 градусов выше ноля в других районах Кубанского края.

Жителей и гостей Краснодарского края призвали быть внимательней и заранее подготовиться к резкой смене погодных условий.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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