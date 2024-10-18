Кавказский заповедник завершает туристический сезон

Кавказский заповедник через свой тг-канал соообщил о завершении туристического сеона-2024. «Из-за продолжительности воздействия и значительного снижения температуры, в горах на высоте более 2000 м у м образовался снежный покров. Учитывая сложность рельефов и неблагоприятные климатические условия, руководство Кавказского заповедника приняло решение о закрытии первых маршрутов, расположенных высоко в горах», – говорится в сообщении заповедника.

Так с 17 октября, в соответствии с приказом, подписанным директором Кавказского заповедника, не допускается посещение туристами маршрутов №12 «Урочище Имеретинка» и №8 «Через перевал Аишха к Черному морю» – поход по этим маршрутам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, может быть небезопасен для туристов.

Кроме того, стоянки на маршрутах данных уже законсервированы.

Остальные туристические маршруты сейчас также готовятся к закрытию – на всех стоянках уже завершается подготовка, демонтаж временных конструкций.

Кроме того, администрация заповедника не рекомендует планировать поход по данным маршрутам в рамках широкого прогноза, отправляясь в поход в это время года, с учетом климатических особенностей – в горных районах в ночное время температура стабильно опускается ниже нуля.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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