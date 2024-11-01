Глава полиции аэропорта Сочи брал взятки

Скандал в Сочи – по подозрению во взяточничестве задержан начальник полиции аэропорта.

За деньги он позволял провозить из Дубая айфоны без деклараций.

По данным SHOT, полицейского сдал один из его клиентов. Местный бизнесмен хотел ввезти в Россию из ОАЭ 30 новых телефонов в обход таможни. Он обратился к своим знакомым – начальнику линейного отдела полиции аэропорта Доронину и командиру патрульно-постовой службы Аветику.

По словам предпринимателя, они согласились помочь ему за 150 тысяч рублей. При этом он передумал давать взятку и решил сдать их силовикам.

В настоящий момент оба задержанных находятся в изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 12 лет заключения.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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