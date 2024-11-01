В Сочи зимой будут работать 33 пляжа

В Сочи завершается процесс подготовки зимних пляжей. В этом году будет открыто 33 пляжа, которые расположены во всех районах курорта, в непосредственной близости от популярных прогулочных зон. Открытие запланировано на 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Официально летний сезон на сочинских пляжах завершился 1 октября. Однако некоторые арендаторы, которые направили соответствующие уведомления в администрацию, продолжили работать в летнем режиме и в октябре, чему способствовала благоприятная погода. В настоящее время владельцы 33 пляжных территорий, расположенных вдоль самых популярных морских набережных, завершают подготовку к переходу на зимний формат работы.

Зимние пляжи в Сочи будут открыты для посещения с 9:00 до 17:00. В это время на территории пляжей будет обеспечена безопасность благодаря работе лицензированной охраны. Кроме того, будут доступны дополнительные услуги, а санитарная уборка станет более тщательной.

Традиционно зимние пляжи в Сочи будут отмечены специальными флагами золотистого цвета.

На набережных, помимо зимних пляжей, запланировано множество активностей на спортивных площадках и выступления музыкальных коллективов на свежем воздухе. В случае ясной погоды будет установлено дополнительное оборудование, включая пуфики и качели, для удобства гостей.

Однако, несмотря на то, что зимние пляжи представляют собой дополнительные зоны для отдыха, купание на них запрещено. На этих пляжах также не предусмотрены услуги медицинского персонала и матросов-спасателей.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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