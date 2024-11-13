Из мэрии Сочи уволили сотрудницу, оскорбившую участников СВО

Громкий скандал в Сочи: в соцсети попали кадры с оскорблениями участников спецоперации во время собрания жильцов сотрудницей департамента городского хозяйства администрации курорта.

Встреча жителей дома № 54/2 по улице Пятигорской проходила в выходной день и была организована из-за отключений света и воды. Чиновница участвовала в собрании как жительница этого дома.

Видеоролик с оскорбительной речью теперь уже бывшей сотрудницы мэрии Сочи разлетелся по интернету. В частности, в кадр попал момент, когда она назвала участников СВО «мошенниками».

В администрации города добавили, что «осуждают подобное поведение и считают такие действия должностных лиц неприемлемыми». Как сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе мэрии Сочи, женщина не была уполномочена присутствовать на встрече с жителями и «принимать участие от лица администрации города».

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube