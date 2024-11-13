В Сочи отменяют широкие новогодние гуляния и фейерверки

Новогодние праздники на Кубани и в Сочи пройдут без широких гуляний. Решение об этом было принято губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщает «РБК Краснодар».

В мэрии Сочи заявили, что в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на курорте организовывать крупные массовые мероприятия с фейерверками не планируют. Это касается активностей на открытом воздухе в январские выходные.

Праздновать в Сочи будут в учреждениях культуры. За безопасностью проследят сотрудники частных охранных предприятий.

Напомним, что в 2023 году Кубань также обошлась без больших массовых гуляний на Новый год. Праздник прошел под знаком усиленных мер безопасности, в том числе на фоне волны гостей в Сочи.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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