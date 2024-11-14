В Сочи пенсионерка случайно узнала, что 9 лет по документам была мертва

В Сочи пенсионерка случайно узнала, что ее 9 лет считали умершей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, прокуратура Адлерского района провела проверку по обращению местной жительницы, которая выяснила, что, согласно сведениям органов записи актов гражданского состояния, она более 9 лет числится умершей.

В ходе работы по жалобе было установлено, что сведения о смерти женщины были внесены ошибочно по инициативе ее дочери, отношения с которой они длительное время не поддерживали.

С учетом изложенного, прокуратурой Адлерского района г. Сочи в интересах женщины в Адлерский районный суд был подан административный иск, запись о смерти была аннулирована.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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