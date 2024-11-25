В Сочи произошло землетрясение

В Сочи накануне произошло земелетрясение. Толчки были зафиксированы в 18:33 по местному времени. Широта события – 43.53, долгота – 39.70.

По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 5 км.

Эпицентр землетрясения находился в горах в 7 км от Сочи. Магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера.

Жалоб от населения, информации о разрушениях не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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