Кубань ночью пережила массированный налет украинских БПЛА

Минувшей ночью Краснодарский край пережил массированный налет украинских БПЛА. Есть один пострадавший, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Кубани.

«Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край – два района подверглись массированной атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль», – написал Ваниамин Кондратьев.

По его данным, на хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника был поврежден дом. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

«На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов», – добавил Кондратьев.

Всего за ночь ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над российскими регионами: 14 – над Краснодарским краем, 6 – над Брянской областью, 3 – над Крымом и 2 – над Ростовской областью, сообщило Минобороны.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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