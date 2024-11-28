В Сочи ОПГ похитила земли национального парка на миллиард рублей

В Сочи полиция возбудила уголовное дело о хищении организованной преступной группой (ОПГ) 18,6 га земель Сочинского национального парка стоимостью 1 млрд рублей и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«На территории Краснодарского края с 2006 года действует организованная группа под руководством Дмитрия Просветова, занимающаяся отмыванием преступных доходов. Просветовым использовано садовое некоммерческой товарищество «Сутугинское» для захвата 18,6 га из земель Сочинского национального парка стоимостью 1 млрд рублей. Обстоятельства являются предметом расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения земельных участков ФГБУ «Сочинский национальный парк» организованной преступной группой и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)", – сказал собеседник агентства.

Из материалов, имеющихся в распоряжении ТАСС, следует, что преступная схема по выводу из оборота земель нацпарка под видом создания СНТ была реализована партнером Дмитрия Просветова Александром Пляцевым, в нее были вовлечено несколько местных риелторов. Используя подложные документы, они оформили на аффилированных лиц сведения об их членстве в СНТ и свидетельства о праве наследуемого владения землей. Таким путем в Росреестре было оформлено право собственности на земельные участки, а недвижимость на них зарегистрирована на 68 подставных лиц. Позднее собственность на земли переоформили на принадлежащие ОПГ бизнес-структуры и реализовали участки под коммерческую застройку, доход в размере 1 млрд рублей переведен на счета офшорных компаний – «Прескотт Холдингс Корп." (Федерация Сент-Китс и Невис) и «Уагенер Инвесторс Интернешнл Лимитед» (Британские Виргинские острова) под видом мнимых финансовых операций.

Как пояснил собеседник ТАСС, поводом для возбуждения дела с квалифицирующим признаком в виде организованной преступной группы является тот факт, что Просветов и иные лица неоднократно фигурировали в историях, связанных с реализацией незаконных схем по захвату земельного фонда национального парка и легализации выведенных в теневой оборот средств. Так, например, 22 ноября Центральный районный суд Сочи приговорил условно одного из фигурантов дела о хищении земель Сочинского национального парка под видом СНТ «Меркурий». В правоохранительных органах региона уточнили, что, сотрудничая со следствием, осужденный в судебном заседании изобличил подельника – Ирину Расторгуеву, которая позиционирует себя как председатель СНТ «Меркурий», а с 2017 года работает в подконтрольной Просветову компании в должности менеджера по регистрации сделок.

В СНТ «Меркурий», где в общей сложности были похищены 3,7 га земель Сочинского национального парка стоимостью 653 млн рублей, также была применена схема использования подложных документов и оформления земель на номинальных собственников, по целевому назначению участки не использовались и были возвращены по решению судов в казну государства в 2023-2024 годах на основании соответствующих исков Сочинского межрайонного природоохранного прокурора. На текущий момент Дмитрий Просветов и Ирина Расторгуева пытаются обжаловать данные решения, в том числе через Конституционный суд РФ, куда поданы жалобы от имени аффилированных лиц, выступавших членами СНТ «Меркурий».

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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