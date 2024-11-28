9 тысяч тонн мандаринов ввезли в Сочи из Абхазии

В Сочи с начала сезона из Абхазии ввезли уже 9 тысяч тонн мандаринов.

Как сообщает таможенная служба Краснодарского края, ежедневно через таможенный пост «Адлер» на грузовиках в Россию поставляют до 500 тонн мандаринов.

Из Абхазии экспортировано около 700 тонн фейхоа, 200 тонн хурмы, 105 тонн лимонов и 225 тонн фундука. Кроме того, начались поставки абхазских апельсинов: в Россию ввезли первую в 2024 году тонну цитруса. Всего же было экспортировано почти десять тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Скоропортящиеся плоды таможенники проверяют в первую очередь.

Первые партии мандаринов начали привозить из соседней республики в начале октября – на две недели раньше, чем в 2023 году. В сезоне 2024/2025 уменьшения объема поставок не ожидается.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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