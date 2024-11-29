На горнолыжные курорты Сочи этой зимой могут приехать до полумиллиона туристов

Рост турпотока на горнолыжные курорты Сочи по сравнению с 2023 годом может достичь 13 процентов. Об этом рассказал заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.

«Бронирование отелей на новогодние каникулы в этом году также идет более активно, в среднем, загрузка уже на 12% выше прошлого года и достигает 65%", – отметил Сергей Хворостяный на пресс-конференции в ТАСС.

Цены на ски-пассы в 2024 году также выросли – на 10-13%. Однако при раннем бронировании можно было приобрести билеты со скидкой до 25%. Эксперт также рассказал, что в этом сезоне заметен рост спроса на семейный отдых.

Напомним, что открытие зимнего сезона на курорте «Роза Хутор» планируется 9 декабря, а горнолыжных трасс – 20 декабря. При этом точная дата старта катаний будет зависеть от погоды и количества снега.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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