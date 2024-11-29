На Кубани зимой будут работать 60 пляжей

На Кубани на Азово-Черноморском побережье к зимнему сезону подготовлено 60 пляжей. Об этом рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев. Так, в Сочи готовы 33 территории, в Геленджике – 16, в Анапе – 5, в Темрюкском районе и Новороссийске – по 3. По его словам, пляжи оснастили беседками, лавочками, деревянными настилами.

Кроме того, край готовится к горнолыжному сезону.

«Для любителей активного отдыха будут работать 125 различных трасс общей длиной 170 км, а также 66 канатных дорог. Принимать гостей будут около 2 тыс. гостиниц и отелей общей вместимостью 220 тыс. мест», – написал Кондратьев в своем тг-канале.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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