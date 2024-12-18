В Сочи потоп – Херота вышла из берегов

В Сочи несколько часов устраняют последствия обильных ливней. В результате мощных осадков из берегов вышли реки Дагомыс и Херота, вода затопила улицы и ближайшие дворы. В частности, были подтоплены территории у некоторых домов на улицах Петрозаводской и Дачной. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, вода также зашла в три дома.

В районе села Веселого был подтоплен участок федеральной трассы Джубга-Сочи. Там сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение автомобилей. При этом дорогу Адлер-Красная Поляна ночью засыпало снегом. Также на проезжую часть упало несколько деревьев.

Всего ночью специалисты управления автомобильных дорог «Черноморье» 20 раз выезжали к местам, где упали деревья. При этом деревьев упало больше, так как на некоторых участках их было несколько. На данный момент вода в Адлерском районе и около поселка Лоо постепенно сходит, проезд машин не заблокирован, сообщают «Вести-Сочи».

Отметим, что на данный момент автомобильное движение на трассе в Адлере уже возобновили, вода ушла с проезжей части.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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